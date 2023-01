L’Adeps mise sur la formation en ligne des cadres sportifs

Aujourd’hui, la nécessité d’un encadrement est donc une réalité et le service “Formation des cadres” de l’Adeps a pour mission de développer une politique efficiente en la matière. Une mission qu’elle partage, depuis la fin des années 90, avec les fédérations. Par ses décrets, la Fédération Wallonie-Bruxelles a réglementé l’organisation des formations de cadres et officialisé la reconnaissance des brevets.

“La formation de cadres sportifs comporte trois volets : le pédagogique, le managérial, le sécuritaire. Passons rapidement sur le troisième qui, comme les deux autres, comporte un cahier des charges. Il s’agit du BSSA (Brevet supérieur en sauvetage aquatique), dont les trois opérateurs sont la Ligue francophone belge de sauvetage et les ASBL Act for Life et SeSa. Et concentrons-nous sur les champs pédagogique et managérial. Le pédagogique concerne les moniteurs sportifs et est subdivisé en quatre échelons : animateur, initiateur, éducateur, entraîneur. Le managérial est destiné aux dirigeants de clubs, de fédés ou gestionnaires d’infrastructures. Pour ces volets, il existe des cours généraux et des cours spécifiques avant l’obtention d’un brevet…” explique Cédrik Colinet.

Et c’est là qu’il devient très intéressant de constater que l’Adeps n’agit plus seule en matière de formations.

“Depuis 1999, l’Adeps continue à dispenser les cours généraux, mais laisse aux fédérations le soin de s’occuper des cours spécifiques, et ce, à tous les niveaux du volet pédagogique, tandis que, pour le volet managérial, il est confié à l’AISF et à l’IFAPME pour ce qui est de la formation spécifique de gestionnaires d’infrastructures sportives. Toutes ces instances sont appelées “opérateurs de formations”. Elles rédigent un cahier des charges en définissant les compétences requises et les modalités d’évaluation ainsi que la charge horaire pour obtenir le brevet, pouvant être validé à l’étranger.”

Plus de 70.000 brevets

Au recensement de septembre 2022, il y a 70.232 brevets, soit 56.089 pédagogiques, 1.447 managériaux et 12.696 sécuritaires.

“Le problème est que nous ne connaissons pas le nombre réellement actif. Une personne peut, en effet, détenir plusieurs brevets, mais ne pas les exploiter. C’est pourquoi l’Adeps a demandé aux fédérations d’analyser leur environnement pour établir une cartographie des brevets. Fin 2021, la ministre des Sports, Valérie Glatigny, a également dégagé un budget de 3,6 millions d’euros pour une labellisation des clubs au travers de leur(s) entraîneur(s) qualifié(s). Nous devrions avoir une meilleure idée du potentiel pour mieux cibler nos actions visant à permettre aux clubs qui investissent sur des moniteurs brevetés d’être aidés et améliorer la qualité de l’encadrement de nos sportifs.”

Aux côtés de l’Adeps, 57 fédérations reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent actuellement 105 formations.

“En athlétisme, il y a autant de formations que de disciplines, comme le sprint, le fond, les sauts ou les lancers. Idem en natation, en gym. D’où l’intérêt de l’implication des fédés dans les cours spécifiques.”

Pour certaines disciplines, il y a des prérequis techniques. On pense à l’escalade, au ski et à la voile, et ce, pour encadrer et former les sportifs en toute sécurité. Avec la crise sanitaire due au Covid-19, la formation des cadres a connu un ralentissement. Mais l’Adeps s’est adaptée avec la digitalisation de ses cours généraux.

“Deux échelons du volet pédagogique étaient déjà en ligne : initiateur depuis février 2021 et éducateur depuis octobre 2022. Le troisième, entraîneur, l’est depuis quelques jours. Mais, dans la partie spécifique, il y a des stages à tous les niveaux. Personne ne peut devenir entraîneur sans avoir été au contact direct des sportifs. Cette digitalisation permet aux candidats d’optimiser leur temps et, surtout, d’en dégager pour la pratique, sachant que le délai pour finaliser le processus des cours généraux est de 90 jours. Je pense donc qu’il s’agit là d’une avancée dans la formation des cadres, la prochaine étant la cartographie de nos forces afin de mieux répondre à la demande, tant au niveau des candidats à la formation que de ceux qui en profiteront, les sportifs.”