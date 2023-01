L’épreuve aura lieu le 10 septembre 2023, positionnant encore davantage la cité azuréenne comme la ville n°1 du triathlon longue distance en Europe.

Les femmes disputeront quant à elles leurs championnats du monde le 14 octobre 2023, à Kona.

En 2024, les hommes retourneront à Kona alors que les femmes iront à Nice. Cette rotation se poursuivra jusqu’en 2026, les deux villes étant désormais conjointement hôtes de l’événement phare du triathlon longue distance (3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme et 42 km de course à pied).

Reconnaissant l’importance de maintenir un événement de championnat du monde Ironman dédié aux femmes et aux hommes, Ironman a rapidement identifié Nice, parmi d’autres villes candidates, comme une destination de triathlon historique particulièrement indiquée pour devenir double hôte de l’événement. La ville possède tous les arguments pour garantir une expérience exceptionnelle.

Nice, ville historique du triathlon longue distance européen

”En 2022, nous avons vu le pouvoir d’un Ironman World Championship sur deux jours, avec des journées de course dédiées aux femmes et aux hommes professionnels. Nous croyons en ce concept non seulement pour mettre en valeur la qualité des athlètes féminins et masculins, mais aussi pour investir davantage dans la croissance du triathlon. Nice en tant que berceau européen du triathlon longue distance, est l’endroit idéal pour présenter cette évolution”, a déclaré Andrew Messick, président et directeur Général du groupe Ironman. “Nous sommes reconnaissants envers le maire Christian Estrosi et la ville de Nice, qui partagent notre vision de créer une course de championnat de classe mondiale pour les hommes en 2023, puis pour les femmes en 2024.”

Nice est le berceau du triathlon longue distance en Europe, depuis le lancement du “Triathlon International de Nice”, en 1982. De 1994 à 2002, la ville a accueilli à cinq reprises les championnats du monde ITU de triathlon longue distance. Le Triathlon International de Nice est ensuite devenu un événement Ironman en 2005. Depuis, la ville est l’un des sites les plus populaires du circuit.