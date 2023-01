Sportifs belges de l’année : Cian Uijtdebroeks élu meilleur espoir

Mais avant de connaître les successeurs respectifs de Wout van Aert et Nina Derwael, lauréats l’année dernière, les autres prix de la soirée ont été annoncés au compte-gouttes.

Espoir de l'année

Le coureur cycliste Cian Uijtdebroeks a été récompensé du prix de l'Espoir de l'année 2022. Âgé de 19 ans, il s'est distingué cette année en remportant le Tour d'Avenir, le 28 août, le Tour de France réservé aux Espoirs, les coureurs de moins de 23 ans à l'occasion de sa première saison chez les professionnels qu'il a disputée au sein de la formation allemande BORA-hansgrohe.

Sa victoire a été très serrée. Il a obtenu 475 points pour 455 à l'haltérophile Nina Sterckx, 20 ans, première Belge à devenir championne du monde juniors en moins de 55 kg le 3 mai à Heraklion en Grèce. Sterckx, qui a aussi décroché l'or européen chez les juniors en octobre à Durrës et trois médailles de bronze en moins de 55 kg à l'Euro seniors de Tirana (Albanie). Cinquième des JO de Tokyo l'an dernier en moins de 49 kg, Sterckx évolue aussi dans cette catégorie olympique chez les seniors (sa catégorie naturelle des moins de 55 kg n'est pas olympique). Elle a pris la 6e place des Mondiaux de Bogota début décembre.

La troisième place est revenue au joueur de tennis Gilles Arnaud Bailly, 17 ans. Le finaliste des tournois du Grand Chelem de Roland-Garros et de l'US Open juniors, champion d'Europe U18 et N.1 mondial chez les juniors fin novembre, a recueilli 429 points. Cian Uijtdebroeks succède au palmarès de l'Espoir de l'année à un autre coureur cycliste Thibau Nys.

Paralympique de l'année

Quelques instants plus tard, La cavalière de dressage Michèle George est l'athlète paralympique de l'année 2022. L'Ostendaise de 49 ans, qui est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a obtenu 469 points grâce à ses deux victoires (individuel et freestyle) en Grade V aux championnats du monde de Herning, au Danemark, au mois d'août avec son cheval Best of 8, ses 3e et 4e sacres mondiaux.

Michèle George qui a subi un grave accident d'équitation en 2008, après quoi elle a développé une paralysie de la jambe gauche, avait remporté deux titres paralympiques (individuel et freestyle) l'an dernier à Tokyo.

Le coureur cycliste Ewoud Vromant, 38 ans, s'est classé 2e avec 435 points. Vromant, qui est amputé de la totalité de la jambe droite, a établi un nouveau record de l'Heure (46,521 km), en classe MC2 (hémiplégie modérée (droite ou gauche), amputation fémorale sans utilisation de prothèse et amputations multiples assimilées le 19 décembre à Granges (Suisse) et était devenu champion du monde de contre-la-montre à Baie-Comeau (Canada). Le pongiste Laurens Devos a échoué de peu à la 3e place avec 433 points.

George, qui succède au palmarès à l'athlète en fauteuil Peter Genyn, enlève son deuxième titre de Paralympique de l'année après 2014.