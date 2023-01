Handball : Louis Delpire rejoint les Red Wolves pour le premier Mondial de la Belgique

Dans ses bagages, le staff emmènera avec lui au moins un joueur supplémentaire. Louis Delpire a été rappelé. Un autre pourrait suivre en fonction des examens concernant d’autres joueurs comme Sébastien Danesi dont les blessures musculaires inquiétaient un peu à quelques heures du départ même s'il a reçu le feu vert médical.

"Il a recommencé certains test où tout est positif. Reste à voir en image ce que ça donne et si on peut aller plus fort", confiait le sélectionneur Yérime Sylla, qui a signé son CDI à la tête de la Belgique juste avant Noël.

En Pologne la semaine passée, l’équipe a pu se jauger avec un rythme assez fou d’un match par jour. Ce qui correspond quasiment à ce qu'ils vont retrouver au Mondial en jouant tous les deux jours.

"C’est toujours intéressant de tirer les enseignement sur comment bien récupérer et gérer les bobos éventuels", enchaine le coach. "Au Mondial, on va enchainer trois matchs en cinq jours et on n’aura pas beaucoup de temps pour élaborer beaucoup de choses. Mais je suis content de ce qu’il se passe en terme de travail et d’ambiance. Je pense que l’équipe est prête mais on sait aussi qu’on se prépare pour une série de matchs et pas juste un aller-retour comme on en a l’habitude. Mais le Danemark ne sera pas un match d’échauffement même si en fonction du résultat qu’on pourra avoir au vu de la physionomie de la rencontre, on pourrait plus gérer. Clairement, on doit prendre des points contre le Barhain et la Tunisie et plus on a de points, au mieux c’est. Quant à la densité des matchs, c’est une des raisons pour laquelle on élargit la sélection. Je ne pense pas que le Danemark nous sous-estimera car ils sont double-champions en titre et champions olympiques et on sait que les nations européennes peuvent contrarier tout le monde."

En Pologne, Sylla et les Wolves ont surtout pu se tester face à des équipes asiatiques et africaines comme ce qu’ils auront en 2e et 3e matchs.

"Mais on avait déjà un peu d’expérience en ayant joué l’Algérie il y a quelques années et on a l’habitude de jouer la Turquie, qu’on peut comparer à une équipe asiatique. Mais on va d’abord se focaliser sur ce qu’on sait faire, doit faire."