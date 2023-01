L’Adeps et les acteurs du monde sportif se mobilisent pour l’environnement

Dans la vie sportive de tous les jours, on a constaté que les responsables d’infrastructures sportives ont adapté leur mode de fonctionnement. Ainsi, selon l’Association des établissements sportifs (AES), la température dans les halls ou les piscines a été diminuée pour répondre à l’augmentation vertigineuse des factures d’électricité (x2) et de gaz (x3), ce qui représente environ 70.000 euros pour un hall et 250.000 euros pour une piscine par an.

Par ailleurs, le réchauffement climatique, que l’accord de Paris en 2015 voulait limiter à 1,5°C, risque de bouleverser certaines pratiques sportives. Un récent rapport du WWF montre qu’au-delà de 32°C la pratique d’une activité physique et sportive n’est pas recommandée et les performances diminuent.

“En la matière, il y a un double impact : celui du sport sur l’environnement et celui de l’environnement sur le sport !" confie Christophe De Rammelaere (Direction stratégie et communication de l’Adeps).

“L’Adeps se met au vert”

Acteur majeur du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Adeps n’a pas attendu cette crise pour agir. Elle montre l’exemple au travers du principe générique “L’Adeps se met au vert” avec des réalisations concrètes depuis plusieurs années. Dans la continuité de celles-ci, une récente enquête intitulée “Sport et environnement : bonnes pratiques” a été menée. Les résultats sont encourageants quant à l’engagement des acteurs du sport en matière d’actions écoresponsables.

“Nous avons, en effet, mené une enquête en deux parties. La première via un questionnaire en ligne à destination des fédérations, clubs, centres sportifs locaux, villes, communes et organisateurs d’événements. La deuxième avec une visite des centres Adeps. Le questionnaire comprenait plusieurs thèmes : la gestion d’infrastructures et d’événements, la sensibilisation et l’éducation des sportifs. L’idée était de recueillir un maximum de bonnes pratiques à partager.”

Motivation citoyenne

Ce sont 465 organisations qui ont répondu à l’enquête en ligne. Sur les 300 formulaires exploitables, on constate que seulement 3 % des sondés disposent d’un plan d’action global, mais que 63 % s’inscrivent dans une dynamique au travers d’initiatives. L’aile francophone de golf, par exemple, a un véritable plan stratégique, disponible sur Internet. D’autres fédérations ayant développé une vision globale ont également été identifiées, hors enquête, comme l’ACFF (football), l’AFT (tennis) et le Club alpin belge.

Les plus petites structures comme les clubs, éprouvent de la peine à mettre en place leurs projets, parfois par manque d’information, souvent par manque de ressources financières et humaines. Si la motivation citoyenne l’emporte, la réalité du terrain entre en ligne de compte.

Plus particulièrement, les démarches écoresponsables mises en œuvre découlent à 56 % de motivations citoyennes, à 22 % d’obligations légales et à 16 % de considérations économiques.

En termes de pratiques positives, 64 % des sondés assurant la gestion de leur infrastructure favorisent l’usage d’une mobilité durable, 93 % disposent d’outils pour améliorer la gestion de leur déchet et 86 % ont pris des mesures en termes d’économies d’énergie. On constate, en revanche, une lacune en matière de consommation locale et durable, seulement 40 % des sondés travaillant sur cette préoccupation. Toutefois, 71 % agissent bien sur le gaspillage alimentaire.

La deuxième partie de l’enquête avait pour objet de dresser un état des lieux dans les centres Adeps. Il apparaît évident que leurs responsables sont préoccupés de longue date par la thématique environnementale.

“Beaucoup de directeurs de centres Adeps mettent en place des actions écoresponsables. De la construction, l’isolation ou la rénovation d’infrastructures à l’arrosage de terrains, la mise en place de prés fleuris, le recyclage du matériel, la gestion de l’alimentation dans les cantines, les actes en faveur de l’écologie ne manquent pas. Les responsables locaux expriment leur motivation à entreprendre encore davantage en la matière. Mais, comme pour les plus petites infrastructures, l’engagement est souvent fonction des ressources humaines, techniques et matérielles disponibles ainsi que du temps face à la charge de travail déjà existante. À nous de les aider, au mieux, pour un sport plus vert !" conclut, volontariste, Christophe De Rammelaere.