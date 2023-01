"C’est évidemment une fierté mais pas seulement d’être capitaine. C’est une fierté d’être au Mondial, d’être dans cette équipe avant tout. C’est un plaisir", s’enthousiasme le demi-centre de Saran où il tourne à une moyenne de 2,8 buts par match cette saison en Pro League avec 16 passes décisives à son actif.

A 31 ans, capi fait partie de cette belle génération qui a grandi avec l’arrivée de Yérime Sylla. Son rôle, il le prend à cœur mais sans vouloir trop s’imposer. "Je peux apporter mon expérience mais tout le monde connaît son rôle. On y va en groupe. Les expérimentés sont là pour leur expérience évidemment mais les jeunes doivent pousser montrer qu’ils veulent leur place sur le terrain. Et puis, n’oublions pas que c’est nouveau pour tout le monde. C’est une nouvelle expérience pour tout le monde. Personne dans l’équipe n’a déjà eu l’occasion de jouer devant 12000 Danois je crois. Ce sera tout nouveau. Et il faut apprendre de cette nouvelle expérience. Il faut profiter. Mais sur le terrain, je jouerai avec une grande fierté et une grande combativité."

Il ne compte pas bouleverser ses habitudes d’avant-match et celles de son groupe. "Je ne compte pas préparer de discours à l’avance. Ca doit rester naturel. Mais d’habitude, c’est Yérime qui parle. Après, tout dépend s’il faut ajouter quelque chose ou pas. Ça vient naturellement."