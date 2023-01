Du positif pour des Red Wolves sans complexe face au Danemark au Mondial

Les Belges se sont inclinés 43-28 face au Danemark pour leur premier match en Coupe du monde de handball. Dimanche, la Tunisie devrait être plus abordable.

Rentrer dans la cour des grands, ce n’est jamais simple, encore moins quand on affronte, presqu’à domicile, les doubles champions du monde en titre. Et pourtant, si on excepte...