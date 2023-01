Boxe : le combat entre Ryad Merhy et Kevin Lerena est en bonne voie

Deux mois plus tard, le contexte a changé. Rivas, qui souffre d’un décollement de la rétine et dont l’avenir sportif est incertain, a été déclaré “in recess” (littéralement “en récréation”, soit inactif) et le titre est désormais vacant. Le Conseil Mondial de la boxe a, dès lors, décidé de faire s’affronter les numéros 1 et 3 du classement pour le gain de la ceinture, à savoir Alen Babic et Lukasz Rozanski, et d’ordonner un combat entre les numéros 2 et 4, Ryad Merhy et Kevin Lerena, pour connaître le futur challenger.

©© Bernard Demoulin

Il nous revient que les négociations avancent bien dans les deux cas. Sauf surprise, le Belge et le Sud-Africain, qui ont marqué leur accord, devraient s’affronter dans le courant du mois de mars, probablement à l’Emperor’s Palace de Johannesbourg. Il reste quelques détails à régler mais le combat pourrait être officialisé rapidement.

Tous deux âgés de 30 ans, Ryad Merhy et Kevin Lerena auraient déjà dû s’affronter le 17 juillet 2021 au stade Roi Baudouin, dans la catégorie des lourds-légers, pour les ceintures WBA World et IBO. Le Sud-Africain s’était malheureusement blessé à la main au cours de sa préparation et avait dû être opéré.

Le combat entre Ryad Merhy et Kevin Lerena se déroulera finalement bel et bien au stade Roi Baudouin le 17 juillet prochain #boxe #cruiserweight #IBO #WBAregular pic.twitter.com/TxlfjeGl2O — Laurent Monbaillu (@LaurentM77) June 19, 2021

Depuis lors, Kevin Lerena est monté chez les poids lourds, catégorie dans laquelle il a remporté ses deux premiers combats face à Bogdan Dinu (K.-O.) et Mariusz Wach (aux points). Le 3 décembre dernier, il s’est ensuite incliné par K.-O. technique au 3e round face à Daniel Dubois, non sans avoir mis celui-ci au tapis à trois reprises dans le round d’ouverture. Kevin Lerena compte aujourd’hui 28 victoires et 2 défaites.

Best Fights of 2022;

Daniel Dubois TKO3 Kevin Lerena.

12/03/2022. pic.twitter.com/2cFdVFyEoE — 𝗧𝗮𝗵𝗷 𝗥. 🥀 (@BoxingJournaIs) January 2, 2023

Depuis sa victoire du 17 juillet 2021 contre le Chinois Zhang, Ryad Merhy n’a fait qu’une apparition sur le ring, le 22 octobre dernier à Charleroi, où il a battu Dusan Kerstin par K.-O. technique au 3e round. Le Bruxellois, qui compte 31 victoires pour 1 défaite, a décidé de quitter les rangs des lourds-légers dans le courant de l’année passée.

