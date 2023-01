Mondial de handball : les Red Wolves qualifiés pour le tour principal et assurés de finir dans le top 24

Dans le tour principal qu'ils débuteront avec 0 point, les Red Wolves rencontreront, toujours à Malmö en Suède, l'Égypte (le jeudi 19 janvier), la Croatie (le samedi 21) et les États-Unis (le lundi 23), les trois formations qualifiées dans le groupe G. Seuls les deux premières classées des six équipes (avec le Danemark et le Bahreïn) de ce groupe IV se hisseront en quarts de finale. Les points acquis au tour préliminaire sont maintenus. Classement avant les rencontres dans le groupe IV du tour principal est le suivant: Danemark et Egypte 4 points, Bahreïn et Croatie 2 points, Belgique et Etats-Unis 0 point. (Belga)