La LFH a en effet annoncé ce vendredi qu’elle fermera les portes de son centre de formation à partir de la fin de cette année scolaire. Les raisons avancées sont essentiellement budgétaires : “La situation budgétaire de l’année 2023, mais également des années suivantes, ne permet pas un maintien de notre Centre de Formation, malgré notre volonté sportive de le faire. La diminution des subventions publiques et l’augmentation constante et importante des différentes charges inhérentes à la gestion d’un Centre de Formation mettaient en péril la survie même de la Ligue Francophone de Handball. En tant qu’organe de gestion, le Conseil d’Administration n’a eu d’autre choix que de prendre cette difficile décision que nous regrettons bien évidemment sur plan sportif. Le travail accompli par toutes les personnes impliquées dans ce centre n’est nullement à remettre en cause et nous les remercions pour l’engagement dont ils ont fait preuve tout au long de ces années”, explique par communiqué la LFH.