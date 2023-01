Karaté : Quentin Mahauden décroche la médaille de bronze à Paris !

Six combats, cinq victoires et une médaille de bronze : Quentin Mahauden a démarré la saison en trombe ce week-end, à Paris ! Engagé en -75 kg dans la capitale française, avant de prendre l’avion à destination de l’Égypte et du premier "véritable" rendez-vous de sa saison 2023, le Brabançon de 21 ans a impressionné sur les tatamis de la célèbre salle Pierre de Coubertin.