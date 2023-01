Tyson Fury appelle Francis Ngannou à l’affronter dans un combat de titans : “Tu veux te faire un paquet d’argent ?”

La semaine dernière Francis Ngannou annonçait son départ de l’UFC, provoquant un véritable tremblement de terre sur la planète MMA. Le Camerounais abandonne ainsi son titre de champion poids lourds et ne combattra plus dans la ligue d’arts martiaux mixtes la plus puissante au monde. La raison invoquée ? Un différend contractuel. Francis Ngannou estime, entre autres, que les combattants de non pas assez rémunérés et protégés dans l’octogone.