Patinage artistique : Loena Hendrickx à la conquête du titre européen !

Loena Hendrickx : “Je ne suis pas habituée au statut de favorite”

Construite en 1999, la célèbre Metro Areena possède une capacité de 7.000 à 9.000 spectateurs et nul doute qu’elle sera bien remplie pour assister à l’événement. Pour ce qui est de Loena Hendrickx, celui-ci aura lieu en deux temps avec le programme court ce jeudi, à 16h34, et le libre samedi, à partir de 12h05, pour les vingt meilleures patineuses parmi les trente engagées.

Forte de sa huitième place aux Jeux de Pékin et de son titre de vice-championne du monde, notre compatriote assumera donc le statut de favorite, ce qui est nouveau pour elle et n’est pas sans engendrer une pression supplémentaire. Nul doute pourtant que, bien entourée par son entraîneur et… frère, Jorik, et son chorégraphe, le Hongrois Adam Solya, Loena relèvera bien ce formidable défi.

Les principales adversaires de Loena Hendrickx, dont le record personnel est 219,05 pts (en 2021, à Turin), seront deux jeunes femmes de 20 ans : la Géorgienne Anastasiia Gubanova (JO : 11e, CM : 6e, CE : 7e, record : 203,91 pts) et la Polonaise Ekaterina Kurakova (JO : 12e, CM : 13e, CE : 5e, record : 204,73 pts).

Une deuxième Belge : Nina Pinzarrone, 16 ans !

Une deuxième Belge participera également à ce rendez-vous européen ! Il s’agit de la Bruxelloise Nina Pinzarrone, 16 ans, 11e du Mondial juniors, l’an dernier, à Tallinn. Avec, pour entraîneurs Ans Bocklandt et Dmitri Ovchinnikov, et comme chorégraphe Benoît Richaud, Nina possède un record personnel à 186,10 pts, datant de 2021, à Ljubljana. Elle montera sur la glace ce jeudi, en 14e position, à 14h35, et nul doute que sa présence à un tel événement lui servira d’expérience, elle qui vit le patinage comme une passion.

"J’ai chaussé mes premiers patins dès l’âge de quatre ans. En fait, c’est ma sœur qui regardait le patinage artistique à la télévision et qui, la première, a commencé. J’ai voulu la suivre et j’ai rapidement accroché à ce sport. Je m’entraîne cinq à six heures par jour, à Anvers, tout en y poursuivant mes études. J’aime cette sensation de liberté quand je patine. J’espère que ma passion m’emmènera jusqu’aux Jeux de 2026 !" expliquait-elle l’an dernier, alors qu’elle n’avait pas effectué le grand saut vers les seniors.