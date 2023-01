Patinage artistique : Loena Hendrickx deuxième provisoire à l’Euro

Les mains sur les hanches et la tête basse, Loena Hendrickx a quitté la patinoire de la Metro Areena d’Espoo, théâtre de l’Euro de patinage artistique, consciente d’avoir commis une erreur sur sa combinaison des deux triples qui lui coûterait de précieux points. Tombant dans les bras de Jorik, son frère et entraîneur, l’Anversoise avait le visage encore marqué par l’effort et l’inquiétude au moment de l’affichage de son résultat à l’issue de ce programme court : 67,85 pts !