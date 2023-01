Patinage artistique : Loena Hendrickx vice-championne d’Europe !

"C’était si bien parti !" lâcha-t-elle en tombant dans les bras de son frère et entraîneur, Jorik, et de son chorégraphe, le Hongrois Adam Solya. De fait, après l’excellente prestation de la Suissesse Kimmy Repond, 16 ans, finalement troisième, Loena avait une terrible pression sur les épaules en entrant sur la patinoire. Dans les tribunes, quelques drapeaux belges et portraits d’elle ont pourtant dû lui donner un moral de vainqueur.

Loena Hendrickx commença son programme libre avec une combinaison réussie de triples, suivie d’un double Axel, d’un triple Flip et encore d’un double Axel, avant de passer à la partie plus dansante. Jusque-là, on la sentait sûre d’elle, mais la situation se gâta alors sur un enchaînement de deux triples (Lutz et Flip), où elle chuta. Mais elle enflamma encore la célèbre Metro Areena par la grâce de sa danse sur glace pour terminer avec courage.

Le verdict des juges fut clément avec une note de 125,63 pts pour ce libre qui, ajoutée à ses 67,85 pts du programme court, lui offrait la première place provisoire avec 193,48 pts. Juste devant la Suissesse Kimmy Repond, créditée, elle, du note globale de 192,51 pts.

Vint alors la Géorgienne Anastasiia Gubanova, en tête après le programme court avec 69,81 pts. Et celle-ci a résisté à l’énorme pression pour signer une prestation sans faute et ajouter 130,10 pts, lui offrant un total de 199,91 pts et le titre européen !

Nina Pinzarrone, 16 ans, cinquième !

Une deuxième Belge était engagée lors de cet Euro, la Bruxelloise Nina Pinzarrone, 16 ans. Et, avec ses 61,35 pts du programme court, elle avait l’honneur de patiner dans le dernier groupe rassemblant les six meilleures. Pour sa première apparition à l’Euro seniors, Nina a impressionné par son élégance et la qualité de ses sauts, gagnant une place pour se classer cinquième, avec 185,92 pts !