Vous voulez des billets pour les Jeux olympiques de Paris ? Vous avez jusqu’à 18h00, ce mardi, pour vous inscrire !

Ce faisant, vous aurez accès au tirage au sort organisé à l’échelle mondiale et qui permet de composer et d’acheter des packs sur-mesure. Autrement dit, de vivre une expérience olympique personnalisée…

Les heureux élus seront prévenus par e-mail, entre le 13 février et le 15 mars, qu’un créneau d’achat de 48 heures leur a été attribué, et ce deux jours avant l’ouverture de ce créneau. Idéalement, vous aurez donc déjà consulté les sports, les dates, les lieux et les tarifs pour éviter de perdre du temps.

Pour rappel, un pack se compose de trois sessions olympiques, avec un maximum de 6 tickets par session. Notez bien qu’une limite de 30 tickets, toutes phases de vente confondues, sera d’application.

Attention également, toutes les sessions ne seront pas mises à disposition au cours de cette première phase de vente qui concerne 80 % des tickets. Les billets pour les cérémonies, par exemple, ou pour des sessions plus spécifiques (finale du 100m en athlétisme, finale du basket hommes…) ne seront proposés que lors de la phase de commercialisation des billets à l’unité. À cette fin, un nouveau tirage au sort aura lieu en mai 2023.

Pour les moins chanceux, une troisième et dernière possibilité d’assister aux JO 2024 passera par la vente des derniers tickets disponibles, sans tirage au sort, au mois de décembre 2023.

