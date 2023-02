Boxe à Ingelmunster : Oshin Derieuw s’empare du titre WBA intercontinental des super-légers

Il s’agit de la 19e victoire, la 7e acquise avant la limite de notre compatriote, toujours invaincue. Bravo, qui avait arrêté sa carrière après un championnat du monde WBC des plumes (entre 55,338 et 57,152 kg) perdu à Panama City en 2015, pour la reprendre en 2022, a subi une 6e défaite, pour 23 victoires et 2 nuls.

Derieuw espère que ce titre lui ouvrira les portes de championnats plus prestigieux. Elle pourrait ainsi affronter Sandy Ryan, 29 ans, qui détient le titre international, avec la ceinture Silver pour enjeu. La Britannique le lui a même déjà proposé. Une victoire pourrait alors mener vers un championnat du monde contre la tenante du titre Chantelle Cameron, 31 ans, invaincue en 17 combats, tous victorieux, également britannique.

”Mais je ne vois pas encore aussi loin”, avoue Derieuw, “et ne me demandez pas non plus si je vais m’inscrire aux qualifications olympiques pour Paris 2024. Je prendrai ma décision à la fin du mois…”

Helin par K.-O.

Jan Helin, 22 ans, s’est emparé du titre de champion de Belgique des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg) qui était vacant, samedi soir au Hall des Sports Communal d’Ingelmunster. Il s’est en effet imposé par K-O. au neuvième des dix rounds aux dépens de Jonathan Bila Munga, 32 ans, alors qu’il menait aux points pour deux des trois juges, Michel Maksiuta (77-75) et Jean Marie Natus (78-74). Seul le troisième juge, Brahim Ait Aadi, avait un pointage nul (76-76).

Jan Helin et son entraîneur, Mauro Bufi. ©D.R.

Le nouveau champion de Belgique, qui succède à Nabil Messaoudi, actuellement empêché pour des raisons extra-sportives, a ainsi pris sa revanche face à un adversaire qui l’avait selon lui injustement battu aux points, le 1er novembre 2021 à Maurage. Le palmarès de Jan Helin comprend désormais dix victoires, dont sept avant la limite, et trois défaites. Jonathan Bila Munga a lui subi son premier revers en huit combats (6 victoires, 1 nul).

À noter la défaite aux points (54-60, 55-59, 55-59) du léger (entre 58,967 et 61,237 kg) de Quaregnon Angelo Turco, face à l’Italien de Mouscron d’origine congolaise Alessandro Trabucco, 28 ans, dont c’est la deuxième victoire en deux combats.