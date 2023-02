À Courchevel pour les courses hommes et à Méribel pour les courses femmes, la France retrouve l'organisation des Mondiaux après Chamonix en 1937 et 1962, les Jeux olympiques de Grenoble en 1968, qui décernaient des médailles mondiales, et Val d'Isère en 2009.

Voici le programme des épreuves de ces championnats du monde qui sont diffusés en direct sur les chaînes de France Télévisions...

Lundi 6 février 2023

Combiné femmes (11h00/14h30)

> Méribel

Mardi 7 février 2023

Combiné hommes (11h00/14h30)

> Courchevel

Mercredi 8 février 2023

Super-G femmes (11h30)

> Méribel

Jeudi 9 février 2023

Super-G hommes (11h30)

> Courchevel

Samedi 11 février 2023

Descente femmes (11h00)

> Méribel

Dimanche 12 février 2023

Descente hommes (11h00)

> Courchevel

Mardi 14 février 2023

Parallèle par équipe (12h00)

> Méribel

Mercredi 15 février 2023

Parallèle individuel (12h00)

> Méribel

Jeudi 16 février 2023

Géant femmes (10h00/13h30)

> Méribel

Vendredi 17 février 2023

Géant hommes (10h00/13h30)

> Courchevel

Samedi 18 février 2023

Slalom femmes (10h00/13h30)

> Méribel

Dimanche 19 février 2023

Slalom hommes (10h00/13h30)

> Courchevel