Mondiaux de ski alpin: Alexis Pinturault sacré champion du monde du combiné comme en 2019

Alexis Pinturault a été sacré champion du monde de combiné de ski alpin mardi après-midi à Courchevel en France, dans la première épreuve masculine de ces 47e mondiaux du sport olympique d'hiver N.1. Le Français de 31 ans, qui skiait dans sa station, enlève son second titre mondial en combiné après celui de 2019 à Are, en Suède. Il n'avait plus gagné sur le cirque blanc depuis son succès dans le slalom géant des finales de la Coupe du monde de Lenzerheide le 20 mars 2021.