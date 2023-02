James, dit “Jack”, Crawford a choisi le bon jour pour briller. Médaillé de bronze du combiné aux Jeux olympiques de Pékin l’an dernier, le Canadien a glané pour un centième de seconde un premier titre international sans avoir jamais remporté une épreuve de Coupe du monde auparavant, tandis que le favori Marco Odermatt a terminé quatrième.

James Crawford takes the lead by 𝟎.𝟎𝟏 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐬 🤯



🇨🇦 The Canadian snatches the gold medal position from Aleksander Aamodt Kidle... but will he hold on? 🥇 pic.twitter.com/SxFB3nxhnb — Eurosport (@eurosport) February 9, 2023

Crawford, skieur de 25 ans, n’avait pas fait mieux qu’une sixième place cette saison en super-G, après une deuxième place l’an dernier à Kvitfjell (Norvège).

”J’ai rêvé pendant longtemps d’être tout en haut au niveau mondial”, a-t-il souri en conférence de presse. “Être capable de gagner a été une expérience incroyable et je vais chérir ce jour pendant longtemps.”

James Crawford, la surprise du jour ! ©AFP or licensors

Jeune skieur talentueux, Crawford est issu d’une famille de champions, avec sa tante Judy et sa grande sœur Candace, toutes les deux olympiennes.

”J’ai beaucoup appris de ma famille et de ma tante, a-t-il raconté. Elle a terminé à la quatrième place plusieurs fois aux Mondiaux et aux Jeux olympiques, et elle me disait : personne ne se rappelle des quatrièmes, donc si tu penses que tu peux gagner encore un peu de temps, fais-le”.

Outre son héritage familial, il s’inscrit dans la lignée de son entraîneur John Kucera, lui aussi champion du monde en France, lors de la descente à Val d’Isère en 2009.

Pinturault pouvait “difficilement rêver mieux”

Avec le bronze à 26 centièmes, Pinturault poursuit lui sa superbe quinzaine, qu’il avait débutée avec le titre du combiné mardi, dans le village où il a en partie grandi.

Il s’agit de sa septième médaille mondiale individuelle, la deuxième dans cette discipline après le bronze à Cortina d'Ampezzo (Italie) il y a deux ans.

Avec ce total, “Pintu” dépasse Jean-Claude Killy (six) et se place juste derrière Émile Allais (huit), légende des années 1930, et Français le plus médaillé chez les hommes aux Mondiaux.

Alexis Pinturault a remporté sa deuxième médaille depuis le début de la compétition. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le vainqueur du gros globe de cristal 2021 a même, un temps, mené la danse, avant d’être délogé de la première place par Kilde puis rétrogradé par Crawford.

”Quand je passe la ligne, je vois que Marco (Odermatt) est derrière moi, je me dis que la médaille est envisageable […] qu’il faut attendre Kilde, mais […] les probabilités sont bonnes pour rester au moins sur la boîte, a expliqué Pinturault. Puis Kilde et Crawford me passent devant, ç’a été un peu tendu derrière. Quatrième aurait été la pire des places.”

La déception Odermatt

Celle-ci échoit finalement au grand favori Marco Odermatt, qui, lors des deux dernières saisons, a terminé à dix reprises sur un podium de Coupe du monde en treize super-G disputés, et restait sur deux victoires à Cortina d'Ampezzo.

”Odi” assure qu’une gêne consécutive à un coup subi par son genou mi-janvier à Kitzbühel n’est pas la cause de ses malheurs. “J’ai montré ces dernières semaines et jours que je pouvais skier vite en prenant peut-être un peu moins de risques”, a-t-il affirmé.

Toujours en quête d’une première médaille mondiale, le champion olympique du géant à Pékin l’an dernier aura l’occasion de se rattraper avec la descente dimanche (11h00), avant une dernière opportunité lors du géant le vendredi 17 février.

Son alter ego Kilde, dépassé d’un souffle par Crawford, peut se consoler avec sa première médaille mondiale, deux ans après avoir dû renoncer aux épreuves de Cortina d'Ampezzo, blessé.

Le classement du super-G : 1. James Crawford (Can) 1:07.22 ; 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:07.23 ; 3. Alexis Pinturault (Fra) 1:07.48 ; 4. Marco Odermatt (Sui) 1:07.59 ; 5. Raphael Haaser (Aut) 1:07.80 ; 6. Marco Schwarz (Aut) 1:07.81 ; 7. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1:07.84 ; 8. Loic Meillard (Sui) 1:07.87 ; 9. Brodie Seger (Can),. Andreas Sander (All) 1:07.89 ; 11. Jeffrey Read (Can) 1:07.92 ; 12. Vincent Kriechmayr (Aut) 1:08.09 ; 13. Mattia Casse (Ita) 1:08.32 ; 14. Daniel Hemetsberger (Aut) 1:08.39 ; 15. Stefan Babinsky (Aut) 1:08.50 ; 16. River Radamus (USA) 1:08.52 ; 17. Kyle Negomir (USA) 1:08.70 ; 18. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:08.74 ; 19. Stefan Rogentin (Sui) 1:08.78 ; 20. Christof Innerhofer (Ita) 1:08.79.

