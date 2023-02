Patrick Habirora en conquête aux Mondiaux amateurs de MMA : “L’Euro m’a laissé sur ma faim”

Fort d’une excellente préparation, le poids welter namurois (21 ans) s’envole pour Belgrade avec sérénité et ambition. Médaille en vue ?

Trois seniors – Movsar Ibragimov, Patrick Habirora, médaillé d’or et d’argent respectivement aux derniers championnats d’Europe IMMAF, et Stiven Shehu – et un junior, Nessim Akhdim, composent la délégation de la Belgique aux championnats du monde amateurs de MMA, à Belgrade, où...