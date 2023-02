Arsenal, Pogacar ou Coupe Davis: choisissez un sujet traité par notre rédaction sportive

Chaque semaine, nous vous proposons de participer à nos choix éditoriaux en votant pour un sujet d'actualité à approfondir. Ce jeudi, on vous propose d'évoquer la mauvaise passe d'Arsenal, le superbe début de saison de Pogacar et le changement de capitaine(s) en Coupe Davis. L'article choisi sera rédigé par l'un de nos experts et publié dans l'après-midi.