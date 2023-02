MMA: "Ces garçons font partie du top mondial"

"Tous les garçons ont montré qu'ils avaient totalement leur place dans un tournoi de cette envergure et qu'ils font partie du top mondial", explique Tarek Bensaidane, le coach de l'équipe nationale. "Sur le moment, bien sûr que la déception est très forte mais, vu le peu de moyens dont nous disposons en Belgique, ils peuvent être très fiers de ces résultats ! Nous avons déjà fait une petite analyse rapide et il en ressort qu'aujourd'hui on sait réellement où on se situe, on sait que nous sommes sur la bonne route mais on sait également dans quels domaines on doit encore progresser. On a déjà identifié les points clés à travailler pour revenir encore plus forts et mieux préparés."

Les Belges, dominés globalement lors des phases de sol, ont-ils été battus par plus forts ? "Par plus efficaces, très certainement, et par des styles qui sont moins travaillés en Europe de l'Ouest où le pieds-poings est prédominant", estime l'entraîneur bruxellois. "Les adversaires nous ont volé certains rounds, en jouant sur leurs points forts, et cela nous a conduits à forcer un peu les choses pour rétablir l'équilibre. Les gars se sont donné à fond, tant mentalement que physiquement, et je n'ai rien à leur reprocher."

On devrait les retrouver tous à l'Euro, en mai, puis aux Mondiaux de novembre. "Avant de passer pros, ils veulent revenir au laboratoire parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont encore de l'expérience à prendre en amateurs, expérience qu'ils pourront utiliser plus tard…."