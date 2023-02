"She 𝐜𝐚𝐧𝐧𝐨𝐭 believe it!" 🤯



En position de monter sur le podium, la Française Tessa Worley a chuté en fin de deuxième manche. L'Italienne Federica Brignone a décroché l'argent à 12 centièmes et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel le bronze à 22 centièmes.

Au bout du suspense et malgré une faute en fin de deuxième manche, Mikaela Shiffrin a réussi l'exploit d'être sacrée dans une quatrième discipline différente après le slalom (2013, 2015, 2017, 2019), le super-G (2019) et le combiné (2021).

Le podium du jour à Méribel. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Avec sept titres aux Championnats du monde, elle rejoint au palmarès la Suédoise Anja Pärson, les Autrichiens Toni Sailer et Marcel Hirscher, et la Française Marielle Goitschel. Seule l'Allemande Christl Cranz (15 médailles dont 12 titres), skieuse des années 1930, a remporté plus de titres et de médailles que Shiffrin.

Son entraîneur a quitté l'équipe

L'Américaine de 27 ans réussit pleinement ses Mondiaux après avoir décroché l'argent du super-G la semaine dernière. Entre-temps elle s'est pourtant séparée de son entraîneur historique Mike Day, qui a quitté son équipe brutalement mercredi après sept ans à ses côtés.

La Française Tessa Worley, déjà double championne du monde de géant (2013 et 2017) a chuté en fin de deuxième manche. Un scénario cruel alors qu'elle se trouvait en position de monter sur le podium du dernier grand défi de sa carrière à 33 ans, devant son public.

Devancée de peu par Shiffrin, l'Italienne Federica Brignone, vice-championne olympique de la spécialité, a remporté une deuxième médaille à Méribel après l'or du combiné en début de semaine dernière.

Kim Vanreusel finit 33e

Côté belge, Kim Vanreusel (25 ans), partie avec le dossard 50, se classe 33e de l'épreuve. Elle s'était classée 39e de la première manche en fin de matinée et a signé le 33e temps de la seconde. L'Anversoise, affiliée au club de ski Val de Wanne, avait terminé 49e dans cette épreuve il y a deux ans aux Mondiaux de Cortina, 47e en 2019 à ceux de Are et 39e aux JO de Pyeongchang en 2018.