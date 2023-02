Odermatt sacré aux Mondiaux de ski alpin : "Deux titres, c’est super cool"

Médaillé d’or olympique l’an dernier et vainqueur de quatre des cinq géants qu’il a disputés cette saison, "Odi" confirme en plus sa domination dans cette discipline. Il est le premier Suisse à remporter deux titres lors d’une même édition des championnats du monde depuis Pirmin Zurbriggen sacré en Super-G et en géant en 1987 à Crans-Montana.

"Je savais qu'il était possible pour moi de gagner plusieurs titres ici, mais entre les possibilités et la réalité il y a une grande différence, donc deux médailles d'or, c'est super cool, a apprécié Odermatt. Ce titre me donne peut-être un peu moins d'émotions que celui de la descente, où j'avais réussi une course incroyable, ma plus belle, qui arrivait en plus après la déception du super-G."