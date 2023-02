Il s'agira du dernier slalom avant les finales de la Coupe du monde à Andorre, réservées au top-25 de chaque discipline. Marchant est actuellement 32e. "Cette saison n'est pas évidente", a-t-il confié. "C'est frustrant, car je trouve que j'ai passé un cap à l'entraînement, mais je n'ai pu le montrer que sur quelques portions et pas encore sur une course complète."

"Je continue à travailler", a poursuivi Marchant, 25 ans. "Je reste jeune et, avec ma blessure, je n'ai pas du tout skié pendant deux ans. J'avance à mon rythme, et il n'est pas mauvais. AJ Ginnis, qui vient de décrocher l'argent aux Mondiaux, a 28 ans. Personne n'aurait mis une pièce sur lui, mais dans le milieu, on savait qu'il skiait vite. Il faut toujours croire en ses chances." Le Grec est une source d'inspiration pour Marchant. "C'est un des skieurs dont je suis le plus proche, car entre petites nations, on essaie toujours de s'entraider."

Dixième des Mondiaux en 2021, Marchant a fini 25e cette année. "Il y a deux ans, je termine 10e à 1.75 du vainqueur. Ici, je suis 25e à 2.10. Les 25 dernières secondes de la première manche m'ont couté cher. Je ne me trouvais pas assez dans l'axe, il fallait beaucoup de vitesse et j'ai mis trop de virages. Cela m'a mis en mauvaise posture dans une épreuve très serrée. Des courses où les 25 premiers sont en 2 secondes, il n'y en a pas des masses."

Marchant disputera encore les championnats de Belgique à Val d'Isère. "Je viserai le titre en slalom. J'aurai aussi des tests afin de préparer au mieux la prochaine saison."

Une nouvelle saison où il se concentrera à nouveau sur le slalom. "Je dois prendre soin de mon genou, toujours y faire attention. C'est pour ça que je ne fais plus que le slalom. Je pourrais participer à quelques événements particuliers, comme des géants parallèles, il n'y en a qu'un ou deux par saison", a-t-il expliqué.