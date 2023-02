Handball : plusieurs changements pour les Red Wolves pour la première sélection après le Mondial

Pour ces deux rendez-vous, Yérime Sylla a rendu sa sélection. On note plusieurs absences et non des moindres dans la liste de 17 noms : le capitaine Tom Robyns (blessé), Arber Qerimi, Pierre Brixhe et Kobe Serras qui étaient présents au Mondial ne figurent pas dans cette sélection.

Julien Cadel, Thomas Giacomo, Robin Samyn et Door Vandebeeck font, eux, leur apparition.

Dans les qualifications pour l’Euro 2024, la Belgique est pour l’instant dernière de son groupe : zéro point en deux matchs après les défaites aux Pays-Bas et contre la Grèce en automne. Les deux dernières journées auront lieu fin avril. La Belgique recevra les Pays-Bas avant de terminer en Croatie qui mène le groupe avec deux victoires, devant les Néerlandais et la Grèce (une victoire).