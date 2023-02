"Après quinze ans de natation dont les quatre dernières années ici à l'Université d'Arizona, je mets un terme à ma carrière. J'ai hâte d'entrer dans la nouvelle phase de ma vie et je suis évidemment très reconnaissante pour tous les souvenirs créés ces quatre dernières années", écrit Axana sur Instagram, accompagnant son texte de photos de l'une de ses dernières compétitions à laquelle avaient assisté ses parents.

À lire aussi

Lors d’un entretien qu’elle avait accordé à "La Dernière Heure" en juin 2022, Axana Merckx, membre des Arizona Wildcats, nous avait confié les difficultés rencontrées depuis l’apparition du coronavirus et des différentes restrictions mises en place.

"Cela a été très dur ! Je n’ai pas énormément nagé en compétition. J’ai connu des moments difficiles, mentalement, ces deux dernières années. Sans le Covid, j’aurais certainement pu m’approcher des minima olympiques ou me qualifier pour Tokyo avec l’équipe de relais 4x100m 4 nages. Ne pas pouvoir réaliser mon rêve olympique m’a énormément déçue", nous disait Axana, se sachant à l’aube d’une saison décisive pour la suite de son parcours.

À lire aussi

L’étudiante universitaire avait aussi décrit sa passion pour ce sport qu’elle a commencé à pratiquer dès l’enfance, au Canada.

"La natation était mon premier amour ! J’ai commencé dans le même club que ma mère et j’étais l’un de ces enfants jamais satisfaits. J’en voulais toujours plus ! La natation est progressivement devenue ma vie. C’est un sport où on peut vraiment se mettre au défi."

Axana Merckx, entre son grand-père et son papa. ©© Bernard Demoulin

Axana Merckx s’était révélée aux yeux du grand public (et du milieu du sport belge) en mai 2019 lorsqu’elle avait remporté deux titres de championne de Belgique, à Anvers, en 200m dos et en 400m 4 nages, sous les yeux de son grand-père, Eddy, présent dans les tribunes du Wezenberg.

Axana Merckx va poursuivre ses études dans l'Arizona où elle va tenter de décrocher un Master dans l'administration publique.

Eddy Merckx avait remis à sa petite-fille l'une de ses deux médailles d'or aux championnats de Belgique 2019.