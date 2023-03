Bart Swings : "Décrocher ce fameux titre qui manque à mon palmarès !"

Parmi eux, figure Bart Swings, notre champion olympique de mass-start, qui participera à quatre épreuves : le 1.500 m, le 5.000 m, le 10.000 m et la fameuse mass-start, sa discipline fétiche.

Dans l’ordre chronologique, Bart commencera par le 5.000 m, ce jeudi (19h35), enchaînera avec les demi-finales de la mass-start, samedi (13h36 ou 13h52), la finale étant programmée le même jour, à 16h58. Enfin, si tout va bien, dimanche, le Brabançon s’alignera sur le 1.500 m (12h45) et le 10.000 m (14h46). Un programme copieux…

Bart Swings avait décroché le bronze sur la mass-start en 2021, sur cette même piste d’Heerenveen, avant de devenir champion olympique en 2022, à Pékin.

Début janvier, à Hamar, Bart s’est offert la médaille de bronze à l’Euro dans l’épreuve "allround", une discipline de quatre courses en deux jours (500 m et 5.000 m, samedi; 1.500 m et 10.000 m, dimanche).

"Je me sens plus fort qu’en début d’année. Je me suis spécialement préparé pour ce rendez-vous qui est le plus important de ma saison. Même si tout peut arriver dans une course comme la mass-start, je suis là pour décrocher ce fameux titre qui manque à mon palmarès."

Pour les autres, Mathias Vosté et Isabelle Van Elst disputeront le 1.000 m, samedi (15h13 et 15h57), alors qu’ils sont réservistes sur le 500 m. Sandrine Tas patinera, elle, sur le 1.500 m, le 3.000 m et la mass-start. Également un beau défi...