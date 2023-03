Championnat du monde de ski alpinisme : le Belge Maximilien Drion médaillé d’argent sur l’épreuve verticale

Maximilien Drion, spécialiste belge du trail et du ski alpinisme, a réalisé une très belle performance dans cette deuxième discipline ce mercredi, en Espagne. Engagé sur l’épreuve verticale, notre compatriote – qui vit en Suisse – a décroché la médaille d’argent sur cette épreuve qui consiste à gravir le plus vite possible une montée sèche de +/- 1000 mètres, de dénivelé positif.