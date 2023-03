Triathlon : Claire Michel débute 2023 avec une belle 14e place à Abou Dhabi

Sortie de l’eau en 44e position, à 0:41 de Coldwell (pénalisée de dix secondes pour départ anticipé), Claire a rapidement intégré un énorme peloton d’une quarantaine de concurrentes derrière les six leaders qui n’ont cessé d’augmenter leur avance pour la porter à 45 secondes au moment de poser le vélo.

Claire Michel a entamé la course à pied en 36e position, à 0:50, mais elle a alors entrepris une formidable remontée pour couper la ligne d’arrivée au 14e rang. Les deux autres Belges engagées aux Émirats arabes unis, Jolien Vermeylen et Valérie Barthelemy, ont été beaucoup moins heureuses, terminant 48e, à 3:24, et 56e, à 4:16.

Côté masculin, Jelle Geens et Noah Servais ont également souffert sous la chaleur. Ils ont dû se contenter des 37e et 50e places, loin derrière le vainqueur, le Britannique Alex Yee. Celui-ci s’est envolé à pied pour devancer, en 52:53, le Portugais Vasco Vilaca et le Brésilien Manoel Messias, lesquels ont privé les trois Français (Vincent Luis, Dorian Coninx, Léo Bergère) de podium.