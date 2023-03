10 défaites de rang à la maison pour les Red Wolves en qualifications pour l’Euro de handball : “On va tout faire pour inverser la tendance”

Un mois et demi après le Mondial historique pour la Belgique, les Red Wolves se retrouvent dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Une campagne dans laquelle l’équipe est mal embarquée (elle est dernière du groupe). “D’abord de se focaliser sur la Grèce ce mercredi et de voir après ce qu’il y a lieu de devoir prendre”, commente Yérime Sylla. “Il est toutefois réaliste d’envisager un résultat positif face à des équipes bien construites. On l’a déjà montré contre la Tunisie ou même la Slovaquie.”

Outre l’obligation de résultat pour rester dans la course dans cette double confrontation cette semaine avec la Grèce, les Red Wolves auront à cœur d’améliorer leurs statistiques dans les qualifications pour l’Euro. À la maison, la Belgique a perdu ses 10 derniers matchs dans les différentes campagnes. Leur dernier succès remonte, selon l’EHF, à 2013 et une victoire sur l’Irlande (la Belgique a dû déclarer forfait pour l’Euro 2022). À Hasselt, l’objectif sera double donc. “On va tout faire pour inverser cette tendance”, sourit le sélectionneur. “On enchaine les matchs et on essaie d’en gagner un maximum. Contre la Croatie, c’était engagé et cela s’est joué à peu de choses. Il y a donc des nuances aussi dans la défaite. Les dernières sorties étaient intéressantes et on va se baser là-dessus. Le Mondial nous a aussi fourni pas mal d’expérience. Les absences (Robyns, Qerimi) vont offrir un champ d’expression aux jeunes.”

Groupe 5

Mercredi 20h10 : Belgique – Grèce

Déjà joués

Pays-Bas – Belgique 25-24

Belgique – Croatie 27-30

Reste à jouer

Grèce – Belgique (Di. 17h)

Belgique – Pays-Bas (26/04)

Croatie – Belgique (30/04)

Classement

1. Croatie 4 pts, 2. Pays-Bas, Grèce 2, 4. Belgique 0.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour l’Euro 2024 en Allemagne. 32 nations disputeront le tournoi.