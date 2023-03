Ces femmes qui arbitrent au plus haut niveau chez les garçons (4/4) : Laurine Delforge et Marika Boulanger, des pionnières

Quand on parle femmes arbitres au plus haut niveau, le nom de Laurine Delforge sort immédiatement.

Cette officielle belge a atteint les finales olympiques en hockey et peut se targuer d’être la première femme arbitre à avoir dirigé des hommes au plus haut niveau mondial. Un statut qu’elle essaie de mettre en avant pour susciter des vocations dans un milieu où les mentalités ont, aussi, mis du temps à évoluer.

”Les vestiaires ne sont pas toujours adaptés et jusqu’il y a peu, nos tenues ne l’étaient pas systématiquement non plus”, révélait-elle il y a peu à La Libre.

Dans un match d’Euromillions Volley League, Marika Boulanger est aussi un visage bien connu. Arbitre depuis 2010, elle a déjà été désignée en Europe et reçu la récompense de meilleur arbitre belge. “Les échanges avec les hommes sont plus intenses et plus rapides alors que les rallyes sont plus fréquents chez les femmes”, nous confiait-elle. “Il faut donc pouvoir rester concentré plus longtemps. Je préfère les garçons car le temps de réaction est plus rapide.”