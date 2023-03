Le centre de formation du handball francophone en danger : “Notre objectif restera de continuer à renouveler l’effectif des Red Wolves”

Alors que sa fermeture avait été annoncée en janvier durant le premier Mondial disputé par les Red Wolves, le centre de formation de la Ligue francophone de handball pourrait finalement rester en vie. Cette annonce avait suscité pas mal de réactions, ce qui avait alerté la ministre Valérie Glatigny, laquelle voulait essayer de trouver une solution.

”On attend des nouvelles incessamment”, annonce Jonathan Vandeberg, le directeur technique de la LFH. “Un collectif de parents s’était aussi créé pour essayer de le maintenir.”

À l’époque, la décision de fermer cet outil ouvert il y a huit ans avait été prise en raison d’un budget insuffisant pour continuer à le faire vivre, lié à l’augmentation des frais et une stagnation des subsides. “Dans nos pistes pour les projets de formation, on doit aussi pouvoir trouver des partenariats privés”, lance Jonathan Vandeberg, le directeur technique de la LFH.

guillement “Sa fermeture ne viendra pas mettre en péril l’évolution des Red Wolves.”

D’autres pistes sur la table

Structure qui a permis à Sébastien Danesi de devenir le Red Wolf qu’on connaît, le Centre de formation était l’une des pierres angulaires des initiatives de formations pour le handball dans le sud du pays. “C’est un outil unique et il combine un double projet avec l’école et le handball. Avec des résultats. Quand on a annoncé la nouvelle aux parents, la première réaction avait été de savoir comment nous aider, car ils se rendent compte du bien fait pour le développement sportif, humain, social et scolaire de l’enfant. Sa fermeture ne viendra toutefois pas mettre en péril l’évolution et la progression de l’équipe nationale. En cas d’impossibilité de le maintenir, d’autres projets et pistes existent. N’oublions pas qu’auparavant, il n’existait pas. On organisait déjà des stages, des tournois…”

Pour éviter un frein net et brutal dans leur évolution, les Red Wolves doivent déjà gagner ce mercredi soir contre la Grèce pour maintenir l’espoir de se qualifier pour l’Euro 2024, mais la LFH doit trouver des solutions. “Le problème serait de savoir comment les regrouper et de continuer à les faire évoluer en complément des clubs. En fonction de la décision de la ministre, on devra peut-être se réinventer. Notre objectif restera de toute façon de continuer à renouveler l’effectif de l’équipe nationale.”

Les sélections de jeunes sont en tout cas, elles, toujours bien sur pied et les M19 ont, ces derniers jours, participé au tournoi interpôles en France où ils ont affronté les pôles régionaux de formation de nos voisins, l’échelon juste en dessous du centre de formation français. “En quelques jours, on a déjà vu une énorme progression”, se réjouit le DT. “Avec les M20 et M18, l’objectif est de disputer l’Euro en 2024. On est actuellement dans la poule D2. Notre priorité n’est pas d’être champion d’Europe, mais de les former pour devenir Red Wolf ensuite. Évidemment, si la promotion dans la poule 1 (NdlR : avec les grosses nations) se présente, on la prendra.”