Mais les choses s’annoncent mal : lorsqu’elle a dû rendre une présélection à l’EHF en vue de ces deux matches, la fédération a cliqué sur “Benjamin Danesi” au lieu de “Sébastien Danesi”. Et elle ne s’en est aperçue que le lendemain, lorsqu’il était trop tard pour changer. Une fameuse différence puisque Benjamin joue aujourd’hui en D2 à Sprimont tandis que son frère cadet évolue en BeNeLeague et est un des joueurs autour duquel le coach Yerime Sylla veut reconstruire son équipe.

Tout le monde est donc perdant : la sélection, le joueur (qui sera dans la tribune ce soir et quittera le groupe immédiatement après puisqu’il ne pourra pas jouer en Grèce non plus) et sans doute le coach. Car au moment de juger son travail (et quoi qu’on en dise, ça se fait toujours sur base des résultats), on aura oublié que l’arrière gauche a loupé deux matches capitaux. Benjamin Danesi ne rigole pas non plus : il connaît mieux que n’importe qui son jeune frère et sait que cela ne lui fait pas plaisir. Il ne se rendra d’ailleurs pas à Hasselt ce soir.