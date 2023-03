Hanne et Stijn Desmet en confiance avant les Mondiaux de short-track à Séoul : “Sans médaille, j’aurai échoué”

Présente à Séoul depuis quelques jours, pour les championnats du monde de short-track, la fratrie se réjouit à l’idée de se produire au Mokdong Ice Rink devant 5000 spectateurs.

”C’est là que bat le cœur du short-track mondial, explique Stijn Desmet. Il semble que tous les billets pour cet événement se sont écoulés en quelques minutes. Cela ne m’étonne pas : les patineurs coréens sont perçus comme des superstars dans leur pays ! Je suis venu ici pour la première fois il y a cinq ans et j’ai vu les gens grimper sur les barrières pour toucher leur héros.”

À lire aussi

Si les Coréens ont la culture du short-track, c’est la fratrie Desmet qui contribue à donner ses lettres de noblesse à ce sport en Belgique. Après les cinq médailles remportées par notre pays aux championnats d’Europe de Gdansk (quatre en individuel, une en relais), Hanne et Stijn espèrent continuer sur leur élan aux Mondiaux. L’an dernier, Stijn Desmet avait remporté le bronze sur 500m et sur 1500m. En 2021, Hanne Desmet était devenue vice-championne du monde sur 1000m.

”Je veux monter sur le podium et je suis convaincue que je possède suffisamment de qualités pour remporter au moins une médaille d’or, assure la médaillée olympique. Cela reste évidemment du short-track, cela peut très vite mal se passer et tout peut être terminé en une fraction de seconde. Quoi qu’il en soit, je ne compte pas adopter de tactique particulièrement prudente. Ce serait bête de rester en troisième position et de ne pas tenter d’aller chercher la victoire au risque de tout perdre. Et quand bien même le scénario le plus négatif devait se dessiner, ce ne serait pas la fin du monde !”

À lire aussi

Hanne Desmet a signé ses plus beaux résultats sur 1000m mais c’est, en principe, le 1500m qui devrait le mieux lui convenir. “Sur la première des deux distances, la moindre erreur est en principe définitive. Dans l’épreuve la plus longue, j’ai généralement le temps et l’énergie suffisante pour rectifier le tir, grâce à mes capacités physiques et d’endurance.”

Troisième du ranking mondial, toutes épreuves confondues, Hanne Desmet se doit d’avoir des ambitions élevées. “Si je ne prends pas de médaille, j’aurai échoué, indique-t-elle. Je sais que nos prestations sont de plus en plus suivies en Belgique. Cela génère un peu de stress mais ne modifie en rien la façon dont je patine.”

guillement Le mieux serait de monter sur le podium avec le relais mixte. Comme ça tout le monde rentrerait à la maison avec une médaille !

Stijn Desmet, lui aussi, souligne qu’il “attend beaucoup” de sa sœur aînée. Concernant ses propres ambitions, il se veut assez réaliste.

”Le plateau est plus dense chez les hommes. Dans un mauvais jour, Hanne pourrait quand même prendre une médaille. Ce ne sera pas mon cas. Attention, je veux aussi disputer des finales et gagner des médailles ! Les championnats d’Europe m’ont insufflé beaucoup de confiance. Je sais que je peux le faire et ce serait fantastique de monter à nouveau sur le podium ce week-end. Mais ce que je préférerais, ce serait de monter sur le podium avec le relais mixte. Comme ça tout le monde rentrerait à la maison avec une médaille ! (sourire)”

À lire aussi

Vice-championne d’Europe en titre, l’équipe belge occupe déjà le troisième rang mondial.

”Nous avons déjà devancé toutes les équipes au moins une fois. J’espère que nous pourrons le refaire lors de la course la plus importante de l’année…”

Vendredi 10 mars

Tours préliminaires

Samedi 11 mars

Demi-finales et finales du 1500m

Quarts de finale, demi-finales et finale du 500m

Demi-finales des relais hommes et femmes

Dimanche 12 mars

Quarts de finale, demi-finales et finale du 1000m

Demi-finales et finale du relais mixte

Finale des relais hommes et femmes