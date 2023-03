Manque d’efficacité, de nombreux joueurs absents, énorme bourde de la Fédération : la Belgique du handball a-t-elle montré ses limites ?

Dernier épisode en date : la bourde de la Fédé qui a encodé le nom de Benjamin Danesi (joueur en D2 belge) au lieu de Sébastien Danesi (le cadet de 22 ans), privant le staff d'un pion essentiel. Une erreur découverte quelques heures avant le match seulement mais qui avait, selon nos informations, déjà été commise en janvier (sans conséquence pour le Mondial) puisque le billet d’avion avait été délivré au nom de Benjamin et non Sébastien, obligeant le joueur de Visé à faire le déplacement en voiture.

Cette boulette, les nombreux changements et les manquements à la finition (24 buts sur 49 tirs) qui se répètent de matchs en matchs (sur les sept derniers, le gardien adverse a été l’homme du match à 4 reprises) viennent gonfler le sentiment de frustration. “C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. C’est très dommage pour moi et tous ceux qui s’investissent pour l’équipe nationale”, lâchait Jef Lettens à Sporza. Le discours de l’un des meilleurs keepers du championnat français n’était pas très optimiste. “En tant qu’expérimenté, ça vous fatigue. Je dois réfléchir si je peux encore me consacrer à 100 % à l’équipe nationale.”

À lire aussi

Ce sentiment, Lettens n’était pas le seul à l’exprimer parmi les cadres, dont certains font des sacrifices au boulot toute l’année pour les Red Wolves. “Cette saison, j’ai déjà pris plusieurs semaines de congé, notamment pour le Mondial. Ça devient difficile”, pestait un autre joueur.

guillement "C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase."

On le sait, la discipline n’est pas professionnelle en Belgique, l’URBH ne roule pas sur l’or, les deux ailes linguistiques sont toujours à la recherche de rentrées (subsides ou privées) pour survivre et peu de Wolves sont pros. Mais une telle erreur administrative relève du pur amateurisme et vient brader les concessions des joueurs pro et non pro.

”Quand on l’a appris, on a eu envie de pleurer et de rigoler”, sourit Jeroen De Beule pour qui la carrière internationale sera bientôt mise en pause. “En fait, il y a toujours quelque chose et ça, je ne l’avais jamais connu. Blessure, boulot ou mauvais encodage, on ne peut jamais jouer avec la même équipe deux fois de suite. J’étais triste pour Sébastien. Avec lui, on aurait eu plus de chances. Mais voilà, c’est ça la Belgique.”

Si le sélectionneur ne voulait pas “tirer sur l’ambulance, car il y a des erreurs humaines qui ont des conséquences bien plus graves”, les absences de Danesi, juste avant le match, et de Kedziora pour dimanche (motif professionnel comme pour Qerimi) montrent les limites que le handball belge a atteintes ces dernières années. Une fin de cycle pourrait avoir lieu si les cadres s’en vont. On dit la génération 2000-2001-2002 tout aussi talentueuse, mieux armée, mieux formée. Encore faudra-t-il ne plus se tromper de Danesi à l’avenir…