Valtteri Bottas se passionne pour le vélo et lance sa propre course (VIDEO)

“J’aime la nature et j’aime l’air pur, l’eau pure, les beaux paysages – moins on voit de gens, mieux c’est quand je me déconnecte…. La nature en Finlande est quelque chose que nous allons essayer de rendre accessible pour que les gens puissent l’explorer – puis peut-être faire un sauna ou aller nager juste après la course. ” explique Valtteri Bottas.

Avec la F1, Valtteri Bottas se passionne pour le vélo et lance sa propre course ©ThomasMaheux

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour l’événement inaugural FNLD GRVL qui aura lieu le 10 juin 2023 à Lahti, en Finlande. Les coureurs du monde entier pourront s’inscrire pour obtenir l’une des 1 500 places de l’événement de gravel imaginé par le pilote de F1 Valtteri Bottas, la propriétaire de SBT GRVL Amy Charity et la cycliste professionnelle Tiffany Cromwell.

“Ma motivation lorsque je roule est d’améliorer ma condition physique et mes performances, physiquement et mentalement. ” explique Valtteri.

< Découvrez la course >

“ Ça va être sympa de montrer ma ville natale aux gens et la ride y est vraiment agréable. Je pense donc que tout le monde va apprécier. Je pense que le gravel là-bas, la qualité des routes, la nature, les vues, me font penser que c’est un bon endroit pour ça. Et c’est quelque chose d’un peu différent. C’est assez différent dans le nord de l’Europe. Et j’ai l’impression que l’Europe a presque besoin de ce genre d’événement et je suis sûr que ça va être une bonne chose. ” explique Valtteri Bottas à propos de sa ville natale, Lahti.

Avec la F1, Valtteri Bottas se passionne pour le vélo et lance sa propre course ©Valtteri Bottas & Rasoulution

Valtteri Bottas

Alors que Valtteri parcourt le monde pour courir pour Alfa Romeo F1 Team ORLEN, il considère Lahti – le site hôte de FNLD GRVL – comme sa ville natale. Il a commencé à courir à l’âge de 6 ans et compte 10 victoires en F1 et près de 70 podiums, dont 5 championnats des constructeurs. Lorsqu’il n’est pas derrière le volant, Valtteri est un cycliste passionné qui a déjà remporté plusieurs podiums dans des courses de gravel. Il est impatient de créer la meilleure expérience de gravier en Europe.

“J’ai l’impression que rien n’est comparable à une voiture de F1. C’est un sentiment assez unique. Mais avec le vélo, c’est différent d’une certaine façon. Mais vous pouvez définitivement vous mettre au défi et vous dépasser sur un vélo parce que tu es le moteur, ce qui est plutôt cool. ” développe Valtteri.

Tiffany Cromwell

Née et élevée à Adélaïde, en Australie, Tiffany Cromwell est un membre actuel de l’équipe cycliste professionnelle Canyon-SRAM et une athlète olympique avec deux décennies d’expérience en course. En tant que partenaire de Bottas, ainsi que de FNLD GRVL, Tiffany peut être trouvée sur les podiums des plus grandes courses sur route et sur terre ou aux côtés de Valtteri lors de randonnées d’entraînement avant et après les épreuves de F1 dans le monde entier.

