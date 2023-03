Coupe du monde de ski alpin : Mikaela Shiffrin bat le record absolu de succès en Coupe du monde lors du slalom d'Are

Son compteur affiche à présent 53 victoires en slalom, 20 en géant, 5 en super G, 5 en parallèle, 3 en descente et 1 en combiné.

Shiffrin s'était emparée du record de victoires féminines le 24 janvier en gagnant le slalom géant de Kronplatz, dépassant les 82 succès de sa compatriote Lindsey Vonn.

Samedi, Shiffrin a devancé de 92/100e la Suissesse Wendy Holdener et de 95/100e la Suédoise Anna Swenn Larsson. L'Américaine Paula Moltzan a pris la quatrième place à 1.54. La Canadienne Laurence St-Germain a complété le podium à 1.59.

Shiffrin, dominatrice de la saison avec déjà 13 victoires, est déjà assurée de remporter un cinquième globe de cristal de lauréate de la Coupe du monde. Elle totalise désormais 2.028 points, soit 1.003 de plus que la deuxième, la Slovaque Petra Vlhova (1.025), et 1.021 de plus que la troisième, la Suissesse Lara Gut-Behrami (1.007). Elle a déjà aussi le petit globe du slalom dans son escarcelle. Là, elle compte 885 points, 275 de plus qu'Holdener (610).

Le slalom d'Are était la dernière épreuve de la Coupe du monde féminine avant les finales de Soldeu, en Andorre.