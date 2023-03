Handball : avec une 4e défaite, les Red Wolves sont quasiment éliminés de la course à l’Euro

Le constat est toutefois cruel : même en présentant un bien meilleur visage et une opposition plus consistante face à la Grèce, chez elle, après la défaite de mercredi à Hasselt, les Red Wolves sont rentrés à la maison avec une défaite de deux buts. Pourtant, avec une équipe encore moins expérimentée que mercredi (Kedziora n’a pas pu faire le déplacement), la Belgique a relevé la tête comme Yérime Sylla l’avait demandé. Menés par un orgueil plus développé qu’il y a cinq jours en terre limbourgeoise, les Belges avaient enfin réussi à se montrer plus efficaces devant Boukovinas et l’avance de cinq buts (7-12) après 23 minutes ne relevait ni de la chance ou de cadeaux offerts par les Grecs.

Mais malheureusement, la Grèce a repris possession de sa salle à Chaldikas et du match pour s’imposer et se repositionner favorablement dans la course à l’Allemagne. Elle a alors resserré sa défense, son keeper a de nouveau retrouvé sa forme et les Red Wolves ont perdu la constance qui leur avait permis de prendre l’avance. Résultat, l’efficacité belge a souffert en fin de match.

”On est très déçus car on n’a pas su rebondir après la déception de mercredi et les événements qui l’entouraient”, commentait le sélectionneur Yérime Sylla. “On était court en termes de rotation et dans un match aussi serré, ça fait la différence. Il y a eu de l’envie, du boulot toute cette semaine et on est tombé face à une équipe d’expérience.”

Les deux derniers rendez-vous d’avril (face aux Pays-Bas et contre la Croatie) doivent permettre aux Wolves de sauver l’honneur. “Ça va finir par payer.” Mais ce sera pour un autre tournoi, l’Euro est désormais hors d’atteinte.