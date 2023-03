Une seule médaille et une très mauvaise nouvelle pour les Desmet : le bilan des championnats du monde de short-track à Séoul

À lire aussi

Hanne Desmet, quatrième à 4 millièmes de seconde du podium sur 1 500m, espérait beaucoup mieux qu’une médaille individuelle en chocolat en particulier sur 1 000m, où elle a remporté la… finale B (6e). Sanctionnée par ailleurs sur 500m (10e), l’Anversoise a vécu un week-end très compliqué qui, selon elle, s’explique essentiellement par une mauvaise nouvelle communiquée par les team managers à leur arrivée en Corée du Sud.

Pour ces championnats du monde, leur coach Annie Serrat allait en effet devoir se consacrer exclusivement aux patineurs néerlandais, laissant nos compatriotes se débrouiller avec Ingmar van Riel, le coach national belge.

Hanne Desmet, perturbée par les événements, a manqué son rendez-vous. ©AFP or licensors

”J’étais parfaitement préparée physiquement mais, mentalement, je n’étais pas là, explique Hanne Desmet. J’ai couru derrière les événements, je n’étais pas assez tranchante et j’ai fait de mauvais choix. Personnellement, j’ai plus mal vécu cette annonce que mon frère.”

Des concurrents pour les Néerlandais

La relation de Stijn et Hanne Desmet avec leurs partenaires d’entraînement hollandais reste très bonne, soulignent-ils en chœur, mais la décision qui s’est nouée a été prise par les instances néerlandaises. Qui devraient tout prochainement revenir sur l’accord de collaboration existant entre la Belgique et les Pays-Bas afin que nos patineurs stars puissent s’entraîner à Heerenveen dans des installations de pointe aux côtés des meilleurs Néerlandais. Ce qu’ils font depuis cinq ans mais, aujourd’hui, ils semblent victimes de leurs bons résultats, étant devenus de vrais concurrents pour les “Oranjes”.

Le partenariat belgo-néerlandais en a pris un coup cette semaine. ©AFP or licensors

”C’est quelque chose qu’on n’avait pas vu arriver”, reconnaît Hanne Desmet qui, en étudiant les possibilités qui s’offrent à elle pour l’année prochaine, devrait rapidement s’intéresser à celle menant aux États-Unis, le pays de son compagnon Joey Mantia.

guillement “J'ai travaillé dur et j'ai réussi à garder la tête froide pendant ces championnats qui, de mon point de vue, sont réussis.”

En attendant, Stijn Desmet, lui, peut s’enorgueillir d’une nouvelle médaille mondiale à son palmarès.

”Le 1 000m est une épreuve difficile et éprouvante, mais je me suis bien amusé. J’ai travaillé dur, j’ai gardé la tête froide et j’ai disputé de bonnes courses. Je suis très heureux du résultat ! lance le patineur de 24 ans, qui avait déjà été médaillé de bronze à deux reprises. Cela me permet de parler aujourd’hui d’un championnat réussi, car je ne pouvais pas me contenter de mes deux 9es places par ailleurs. Park et Sighel sont des patineurs imprévisibles (NdlR : l'Italien a chuté en finale), mais j’avais confiance en ma vitesse et je n’ai pas eu peur de prendre l’initiative.”