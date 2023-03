Yérime Sylla attend une petite revanche de ses Red Wolves : “Que ces qualifications ne finissent pas en eau de boudin”

”En Grèce, il faut éviter que cette fin de campagne de qualifications ne se finisse en eau de boudin”, souffle Yérime Sylla, le sélectionneur. “On doit relever la tête. On a dû se préparer mentalement pour ne pas sombrer là-bas. On doit continuer à être fier de ce groupe. J’espère qu’on jouera libéré pour essayer d’aller chercher quelque chose, notamment contre les Pays-Bas (NdlR : en avril pour les deux dernières journées).”

La défaite de mercredi a en tout cas fait mal au groupe. Désormais, il faudra réaliser un 6/6 alors que les Belges n’ont pris aucun point jusqu’à présent. Sans pour autant être véritablement dominés, les Red Wolves font preuve d’un manque criant d’efficacité face au gardien adverse.

”C’est notre péché mignon”, sourit Sylla. “Pourtant, on a la capacité de se créer des situations favorables mais on manque de réalisme et ça fait mal. C’est frustrant car on travaille bien en se créant des 7 m, des tirs ouverts ou des contre-attaques. Mais on doit tirer quatre fois pour marquer.”

Changer le dispositif vu le peu de temps n’était pas à l’ordre du jour. À De Beule de prodiguer encore plus de conseils. Le Limbourgeois a été le seul à véritablement tirer son épingle du jeu. “Parfois, il m’arrive aussi d’être moins en réussite mais il faut garder la confiance”, lance-t-il. “Moi, j’étais en confiance car mes tirs sont tout de suite rentrés. Les chances sont minces mais je continue à y croire.”

Groupe 5

Grèce – Belgique (Di. 17h)

Croatie-Pays-Bas (Di. 20h15)

Classement : 1. Croatie, Pays-Bas, Grèce 4 pts ; 4. Belgique 0.

Déjà joués

Pays-Bas – Belgique 25-24 ; Belgique – Croatie 27-30, Belgique-Grèce 24-26.

Reste à jouer

Belgique – Pays-Bas (26/04) ; Croatie – Belgique (30/04).

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour l’Euro 2024 en Allemagne ; 32 nations disputeront le tournoi.