La chronique de Pascal Witmeur: Les 100 ans du Mans, ça va être dément

Les organisateurs sont absolument convaincus (et moi aussi) qu’ils vont pulvériser, avec cette course du Centenaire, tous leurs records d’audience (800 millions de téléspectateurs l’an dernier). Entre la Belgique et Le Mans, c’est une grande histoire d’amour :110 pilotes belges différents y ont déjà participé (319 départs en tout, depuis 1923) avec 12 victoires au général et 42 podiums (dont les 12 victoires) toujours au général.

Cette année cinq compatriotes sont engagés à ce jour et cela pourrait encore s’améliorer car il reste quelques volants disponibles.L’écurie belge WRT visera une deuxième victoire de catégorie en LMP2. Ce team wallon n’engage, hélas, pas de pilotes belges. Ils m’ont demandé pardon et m’ont promis de se ressaisir pour 2024 quand ils représenteront dans la grande catégorie le constructeur BMW. Pour la gagne au général, cette année, nous avons Laurens Vanthoor au volant de son proto Porsche d’usine.

Saviez-vous qu’en 1996, pour fêter les 100 ans du RACB et faire la promotion du pays, j’avais monté une opération dingue avec un prototype Ferrari piloté par 3 Belges (le Wallon Eric van de Poele, le Bruxellois Eric Bachelart et le Flamand Marc Goossens). 1001 compatriotes avaient "investi", par passion, dans le projet. Le roi Albert et la reine Paola avaient rehaussé de leurs royales présences mon petit happening de présentation. Notre voiture Racing for Belgium a été longtemps dans le coup (on a même pris la tête de la course) avant de connaître de sérieux soucis de boîte de vitesses. 27 ans après, on m'en parle encore. Hier soir, dans le bar où j’ai quelques habitudes à l’heure de l’apéro, il y avait, incroyable hasard, quatre anciens pilotes belges (dont moi) qui avaient roulé aux 24 heures. On a refait le monde et beaucoup parlé de cette épreuve.

À mon troisième verre de vin blanc, je suis monté sur mon tabouret et ai annoncé qu’il était impératif d’engager une voiture belge avec trois compatriotes pour cette édition du centenaire, sous les vivats des personnes autour du bar. J’en ai même rêvé cette nuit. Figurez-vous que ça pourrait même être faisable, avec un peu (tendance beaucoup) d’argent, un poil de créativité et un zeste de lobbying. Il y a un Belge qui a gagné la semaine dernière 140 millions à Euromillions. Un lecteur de cette rubrique peut-il le repérer et lui demander de me contacter au plus tôt ? Merci. J’ai des idées pour occuper son week-end des 10 et 11 juin...