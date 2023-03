Escalade : Célia et Victor ont rencontré un champion grâce à l’Adeps et la DH-Les Sports+…

"C’était trop cool !" lance Célia, élève de cinquième secondaire qui pratique également l’équitation. "J’ai beaucoup appris en peu de temps parce que c’est passé vite. L’escalade est un sport très technique, plus que physique pour moi. Je grimpe depuis très jeune. À l’époque, c’était dans le cadre d’activités multi-sports, le mercredi après-midi. Et je continue désormais au moins une fois par semaine. J’apprécie l’idée de se dépasser. Mais juste pour le plaisir, pas pour la compétition. Je connaissais Nicolas Collin de nom, mais j'avoue que je ne suis pas vraiment les championnats."

Un sport de plus en plus à la mode

Après l’échauffement et les premiers conseils de Nico, également vice-champion d’Europe de lead, il y a deux ans, à Moscou, nos deux invités ont commencé à grimper les voies dessinées dans une salle où il y avait de plus en plus de monde. Il est vrai que l’escalade est devenue une discipline à la mode, surtout depuis son intégration au programme olympique. De même, les championnats européens l’an dernier, à Munich, furent pour beaucoup une révélation.

"C’était très chouette !" lance Victor, employé dans une Asbl organisant des visites de Bruxelles. "J’ai appris plein de petits trucs qui vont me permettre de progresser. Par exemple au niveau de la position du corps. Moi, je connaissais Nicolas par copain interposé. C’est pourquoi j’ai répondu à l'invitation et je suis content… Je pratique l’escalade depuis longtemps, mais plus assidûment depuis un an. En fait, depuis que j’ai découvert la falaise. Je me rends parfois dans la Drôme, où il y a des voies intéressantes."

Au bout de deux heures d’entraînement, tout le monde avait déconnecté de la vie quotidienne, même si Nico est en pleine préparation pour la saison internationale qui débutera, fin avril, avec les premières manches de Coupe du monde en Asie. Une saison très importante pour nos meilleurs grimpeurs en course pour la qualification aux Jeux de Paris…