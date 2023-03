Duathlon : Arnaud Dely est devenu vice-champion d’Europe !

Premier à monter sur le vélo, Arnaud Dely a emmené un groupe de cinq leaders, composé du Français Maxime Hueber et de… trois Espagnols, Mario Mola, Javier Martin et Urko Herran. Mais, dans la deuxième moitié des 20 km à vélo, trois autres concurrents étaient de retour. Il y avait là deux Français, Benjamin Choquert et Nathan Guerbeur ainsi que l’Italien Angelini. Tout ce beau monde posa sa machine pour attaquer la deuxième partie à pied, longue de 2,5 km.

Après une excellente transition, Maxime Hueber et Javier Martin prirent quelques mètres d’avance sur… Arnaud Dely et Mario Mola, ancien triple champion du monde de triathlon ! Derrière, Benjamin Choquert attendait son heure et, fort de son expérience, revint dans le coup. Ce fut au sprint que se joua le titre européen, Benjamin Choquert l’emportant en 48’21, devant Arnaud Dely (48’23) et Mario Mola (48’24). Un superbe podium !

Après ses médailles de bronze, il y a deux ans, à l’Euro et au Mondial, ainsi que, l’an dernier, encore à l’Euro, Arnaud Dely est donc monté d’une marche, celle réservée au médaillé d’argent.

Côté féminin, Maurine Ricour a également décroché la médaille d’argent, devancée au… sprint par la Française Marion Legrand, victorieuse en 54’43, pour 54’44 à notre compatriote et à l’Italienne Giorgia Priarone. Ouf !