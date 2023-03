Fer de lance de la délégation belge, Loena Hendrickx, 23 ans, défendra son titre de vice-championne du monde décroché l’an dernier, à Montpellier. L’Anversoise, huitième des Jeux de Pékin, était la seule à défendre les couleurs belges dans le sud de la France.

En 2022, Loena Hendrickx avait également pris la quatrième place de l’Euro, à Tallinn, ce qui avait offert un deuxième billet à la Belgique pour l’Euro 2023 fin janvier, à Espoo.

Ce ticket était revenu à la Bruxelloise Nina Pinzarrone, 16 ans, qui avait frappé fort en prenant la cinquième place pour sa première compétition sur la scène internationale seniors. Loena Hendrickx s’était, elle, emparée de la médaille d’argent.

Jade Hovine est venue s’ajouter à la liste des qualifiées belges grâce à son excellent résultat sur le programme court lors de la "Challenge Cup" fin février, à Tilburg. La Tournaisienne, 18 ans, a pris la 23e place au Mondial juniors, à Calgary.

C’est également à Tilburg que le couple Olivia Shillin/Leo Baeten a décroché son billet pour ce Mondial, à Saitama, portant à cinq le nombre de représentants belges. Le précédent record était de quatre et datait du Mondial 1947, à Stockholm !

Micheline Lannoy et Pierre Baugniet y avaient décroché l’or en couples, Suzanne Diskeuve et Edmond Verbustel, le bronze.

Un an plus tard, Lannoy et Baugniet étaient devenus champions olympiques à St-Moritz. Et le couple avait réussi à conserver son titre mondial en 1948, à Davos.

Huit heures de décalage avec la Belgique

Compte tenu du décalage (huit heures), les compétitions auront lieu tôt le matin en Belgique. En voici le détail…

Mercredi

7h50 > Programme court Femmes (35 participantes / 26 pays)

Loena Hendrickx, Nina Pinzarrone, Jade Hovine

Vendredi

3h00 > Danse imposée Couples (33 participants / 26 pays)

Olivia Shillin/Leo Baeten

9h20 > Programme libre Femmes

Loena Hendrickx, Nina Pinzarrone, Jade Hovine

Samedi

4h30 > Danse libre Couples

Olivia Shillin/Leo Baeten