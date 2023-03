Loena Hendrickx fut presque parfaite au Mondial de patinage artistique

Cinquième, avec 71,94 points, à l’issue du programme court disputé ce mercredi, à Saitama, Loena Hendrickx est bel et bien en course pour une nouvelle médaille au Mondial, après sa deuxième place l’an dernier, à Montpellier. Appelée à "fermer le bal", comme on dit dans le milieu du patinage artistique, juste après la formidable prestation de la Japonaise Sakamoto (79,24 pts), championne du monde en titre, l’Anversoise a signé un parcours presque parfait.