Loena Hendrickx vise une médaille mondiale : "J’ai retrouvé le plaisir !"

Cinquième, c’est également la place occupée par Loena Hendrickx à l’issue du programme court. Appelée à "fermer le bal", comme on dit dans le milieu, juste après la formidable prestation de la Japonaise Sakamoto (79,24 pts), championne du monde en titre, l’Anversoise a signé un parcours presque parfait. Mais tout est dans le "presque" car, comme à l’Euro, Loena a commis une petite erreur sur son enchaînement de deux "triple" qui lui a coûté 2,75 pts.

Mais notre compatriote, toujours aussi énergique, n’a rien laissé transparaître de ce qui aurait pu être une légitime frustration sur le plan purement technique. La grâce de l’Anversoise fut encore au rendez-vous, ce qui lui a valu un total de 71,94 points, derrière la Japonaise Kaori Sakamoto et un trio composé de la Sud-Coréenne Lee (73,62 pts), de la Japonaise Mihara (73,46 pts) et de l’Américaine Levito (73,03 pts). Oui, malgré sa petite chute, Loena Hendrickx sera bien en course pour une nouvelle médaille mondiale lors du programme libre, vendredi (à partir de 9h20).

"J’ai le sourire parce que je suis fière de moi et, surtout, parce que j’ai retrouvé le plaisir ! Au cours de cette saison, j’ai ressenti de plus en plus de pression avec ce statut de favorite, auquel je n’étais pas habituée, pas préparée. J’ai donc travaillé le mental avec un coach qui m’a vraiment aidée. Il y avait longtemps que je n’avais plus apprécié une compétition comme aujourd’hui (mercredi). Bien sûr, mon erreur est un peu regrettable parce que tout le reste me semble bon. Au bout du compte, je suis satisfaite de ma note. Elle confirme le potentiel de mon programme avec un enchaînement des deux "triple" sans faute. Vu les résultats, tout est possible, même si, avec sa prestation, Kaori Sakamoto est la grandissime favorite pour le titre mondial. C’est une fille très gentille, que je connais bien."

À demi-mot, Loena est revenue sur cette blessure à la cheville qui a perturbé sa préparation finale, mais sans s’en servir comme une quelconque excuse ou explication.

Nina Pinzarrone (14e) : "C'est incroyable !"

Révélation de l’Euro, Nina Pinzarrone s’est, elle, également qualifiée pour le programme libre en se classant 14e du court. Mission accomplie donc pour la Bruxelloise ! En tout cas, Nina a prouvé que, malgré son jeune âge, elle avait des nerfs d’acier. Sous les yeux d’Ans Bocklandt, sa coach, elle a plus ou moins manqué la réception de son premier saut, heureusement sans chuter, avant de se ressaisir et d’aligner de superbes figures et autres sauts particulièrement réussis. Au terme de sa prestation, elle a totalisé 62,04 points, mieux qu’à l’Euro (61,35 pts), pour occuper la 14e place.

"Je suis très heureuse de pouvoir patiner devant une telle foule. C’est incroyable ! C’est super d’être ici avec l’équipe, Loena et Jade, mais aussi le couple de danse sur glace. Je n’étais jamais venue au Japon, ni en Asie. J’en profite donc. Je me suis rendue au parc de Shinjuku, mais j’ai envie d’en voir encore plus de la ville."

En attendant, Nina Pinzarrone continue d’épater sur la glace. Et pourquoi viser un top 10, vendredi ?

Jade Hovine (26e) : "J'adore le patinage !"

Un rendez-vous auquel ne sont conviées que les vingt-quatre meilleures et il n’a manqué que 65 dixièmes à Jade Hovine pour en être ! Car la Tournaisienne a également brillé ce mercredi, à Saitama, où elle a donné le meilleur d’elle-même, s’offrant un nouveau record personnel sur le programme court avec 54,10 points. L’ancien datait de septembre 2022, à Riga (53,05 pts). Une superbe expérience donc pour Jade, dont le sourire lumineux n’est pas passé inaperçu aux côtés de sa coach, Malika Tahir, avec qui elle s’entraîne à Reims depuis le début de l’année.

"J’ai vécu le meilleur moment de ma carrière ! Et tout ce que je peux dire, c’est que j’adore le patinage ! J’ai savouré chaque instant ici. Je voulais en être et terminer ce programme avec le sourire..."

Aucun doute : Jade est également promise à un bel avenir !