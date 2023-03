Triathlon : Claire Michel a fini au bout de l'effort en Coupe du monde !

Après Abou Dhabi le 3 mars et avant Yokohama le 13 mai, Claire Michel avait pris la direction de New Plymouth, en Nouvelle-Zélande, où elle s’alignait ce samedi, en Coupe du monde. Et bien lui en a pris puisque la Bruxelloise s’est classée à une excellente 8e place d’une épreuve disputée sur 750 m de natation, 20 km à vélo, 5 km à pied et gagnée par la Néo-Zélandaise Van Der Kaay, en 1h52’08.