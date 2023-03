La Ministre de la Défense a montré l’exemple à ses sportifs d'élite !

Les 24 Sportifs d’élite de la Défense autour de leur Ministre, Ludivine Dedonder.

Et tous en sont sortis ravis après deux minutes dans le vide ! Comme Alexander Doom… "C’était super ! Franchement, ça me donne envie de sauter en parachute au moins une fois dans ma vie…"

Encadrés par notre équipe championne du monde de parachutisme, tous les participants ont beaucoup apprécié l’activité, y compris la Ministre Ludivine Dedonder qui a choisi la combinaison de "Superwoman" pour se lancer dans le vide.

"Deux minutes comme ça, c’est court et long à la fois. En tout cas, c’est impressionnant quand on monte. Et puis, il y a le souffle. J’en avais les larmes aux yeux. Et aussi la tête qui tournait à la sortie. Mais ça n’a pas duré longtemps. Quant à savoir si je sauterai un jour en parachute, on verra. J’ai récemment participé à une autre activité, à Marche-les-Dames, avec un death-ride, une descente le long d’un double câble et je suis quand même mère de famille (rires)."

"Deux minutes comme ça, c’est court et long à la fois. En tout cas, c’est impressionnant quand on monte."

Souriante, la Ministre était visiblement contente d’avoir pu partager ce moment avec ceux qu’elle appelle les ambassadeurs de la Défense, rappelant l’objectif de cette section d’élite.

"L’Armée leur propose un contrat qui leur permet de s’entraîner. Ces Sportifs d’élite représentent la Défense en compétition pendant leur carrière sportive, mais peuvent également se reconvertir après dans une fonction correspondant à leurs études ou leurs envies."

Créé au début des années 2000, le service compte 30 places, dont 24 sont actuellement attribuées.

Marten Van Riel répète ses gammes avant l'envol...

"Les sportifs sont sélectionnés sur base de critères précis, à savoir un top 8 européen ou un top 12 mondial dans leurs disciplines respectives. Une fois acceptés, ils suivent la formation et passent les tests comme n’importe quel autre candidat militaire !" explique Bernard Bolly, attaché à la cellule Sport de haut niveau. "Après les deux mois et demi d’instruction, ils sont mis à disposition de leurs fédérations sportives et peuvent poursuivre leurs carrières, tout en percevant un salaire de la Défense."

75 % de ces sportifs émanent de disciplines olympiques, comme l’athlétisme, la gymnastique, le judo, le triathlon.

"Notre objectif est, en effet, d’être le mieux représenté possible aux JO, mais le panel est aussi diversifié. Nos parachutistes sont multiples champions du monde ! À cet aspect purement sportif, il convient d’ajouter celui de l’après-carrière. Ainsi, un sur deux poursuit son parcours à l’Armée, le meilleur exemple étant Frederik Van Lierde."

Ceci dit, pendant la carrière, rien n’est acquis puisque chaque sportif est évalué annuellement selon des critères définis en concertation…

Les 24 Sportifs d’élite de la Défense

Athlétisme (5)

Thomas Carmoy, Simon Debognies, Alexander Doom, Robin Hendrix, Dieter Kersten.

Cyclisme (2)

Jens Schuermans (VTT), Elke Vanhoof (BMX).

Équitation (1)

Jarno Verwimp.

Escrime (1)

Neisser Loyola.

Gymnastique (2)

Noah Kuavita, Victor Martinez.

Judo (3)

Alessia Corrao, Toma Nikiforov, Loïs Petit.

Parachutisme (5)

Équipe nationale.

Short-track (1)

Adriaan Dewagtere.

Tir à l’arc (1)

Ben Adriaensen.

Triathlon (3)

Noah Servais, Marten Van Riel, Erwin Vanderplancke.